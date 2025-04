Batosta Alcaraz | lo spagnolo spiazza c’entra anche Sinner

Alcaraz dice la sua alla vigilia di Montecarlo: lo spagnolo spiazza tutti e cita anche Sinner, ecco cos’ha dichiarato.Con Jannik Sinner fermo ai box, in molti si aspettavano che Carlos Alcaraz potesse approfittarne per scalare il ranking ATP e puntare al primo posto della classifica mondiale. Ma non sempre la vita segue le previsioni o le aspettative. Il 2025 non è stato infatti fin qui semplicissimo per lo spagnolo che, con le ultime dichiarazioni rilasciate, ha tuttavia parlato chiarissimo.Batosta Alcaraz: lo spagnolo spiazza, c’entra anche Sinner (LaPresse) – TvPlay.itLa pressione nel tennis è un tema caldo, soprattutto per un giocatore come Alcaraz che, a soli 21 anni, è già considerato uno dei migliori al mondo. Le aspettative, si sa, possono essere però un’arma a doppio taglio: da un lato motivano, dall’altro rischiano di schiacciarti. Tvplay.it - Batosta Alcaraz: lo spagnolo spiazza, c’entra anche Sinner Leggi su Tvplay.it Carlosdice la sua alla vigilia di Montecarlo: lotutti e cita, ecco cos’ha dichiarato.Con Jannikfermo ai box, in molti si aspettavano che Carlospotesse approfittarne per scalare il ranking ATP e puntare al primo posto della classifica mondiale. Ma non sempre la vita segue le previsioni o le aspettative. Il 2025 non è stato infatti fin qui semplicissimo per loche, con le ultime dichiarazioni rilasciate, ha tuttavia parlato chiarissimo.: lo(LaPresse) – TvPlay.itLa pressione nel tennis è un tema caldo, soprattutto per un giocatore comeche, a soli 21 anni, è già considerato uno dei migliori al mondo. Le aspettative, si sa, possono essere però un’arma a doppio taglio: da un lato motivano, dall’altro rischiano di schiacciarti.

