Bastoni in gruppo Dimarco no! Le ultime per Bayern Monaco-Inter – Sky

Novità sualla vigilia di. Arrivano aggiornamenti in merito al quarto di finale di andata di Champions League.PERSONALIZZATO – Importanti aggiornamenti in vista di. Alessandro, che aveva preoccupato a Parma, è regolarmente inin questo inizio di rifinitura della squadra di Simone Inzaghi. Ma come riferisce Matteo Barzaghi, che si trova già in Germania, non c’è Federico. Il laterale però non preoccupa, adi Baviera ci sarà senza alcun dubbio. Si tratta di un lavoro personalizzato per gestirsi: «è in, non c’è invece Federicoma non è in dubbio la sua partecipazione alla trasferta didi Baviera. Sta facendo un lavoro personalizzato, perché deve gestirsi dopo lepartite.