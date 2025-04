Basket uno sfortunato CUS Pisa perde il derby con Bellaria in Divisione Regionale 2

Pisa, 7 aprile 2025 – Niente da fare per il Cosmocare CUS Pisa, che perde l’ultima occasione utile per evitare la posizione di fanalino di coda in classifica, nel campionato di Divisione Regionale 2, girone A. Nella penultima giornata della regular season, opposti ad un Bellaria Pontedera già salvo, gli universitari, attesi da certi play-out per la permanenza in categoria, hanno lottato punto a punto, per tutto il match, prevalendo nella prima parte e cedendo per un solo canestro nella seconda. LA CRONACA – Scesi in campo con Di Lernia, Gallucci, Donati, Caione e Coppi, gli uomini di Bizzarri condividono la testa alternativamente con gli avversari nel primo quarto, chiuso sul 17-18, trascinati da un ispirato Gallucci, autore di 9 punti ed 1 tripla. Nel secondo il CUS serra le maglie in difesa e, con un parziale di 16-12, frutto di 5 punti di Di Lernia, 4 di Padelletti, 3 di Donati e Calderelli, passa in vantaggio. Sport.quotidiano.net - Basket, uno sfortunato CUS Pisa, perde il derby con Bellaria, in Divisione Regionale 2 Leggi su Sport.quotidiano.net , 7 aprile 2025 – Niente da fare per il Cosmocare CUS, chel’ultima occasione utile per evitare la posizione di fanalino di coda in classifica, nel campionato di2, girone A. Nella penultima giornata della regular season, opposti ad unPontedera già salvo, gli universitari, attesi da certi play-out per la permanenza in categoria, hanno lottato punto a punto, per tutto il match, prevalendo nella prima parte e cedendo per un solo canestro nella seconda. LA CRONACA – Scesi in campo con Di Lernia, Gallucci, Donati, Caione e Coppi, gli uomini di Bizzarri condividono la testa alternativamente con gli avversari nel primo quarto, chiuso sul 17-18, trascinati da un ispirato Gallucci, autore di 9 punti ed 1 tripla. Nel secondo il CUS serra le maglie in difesa e, con un parziale di 16-12, frutto di 5 punti di Di Lernia, 4 di Padelletti, 3 di Donati e Calderelli, passa in vantaggio.

Basket, uno sfortunato CUS Pisa, perde il derby con Bellaria, in Divisione Regionale 2. Ne parlano su altre fonti

Basket, uno sfortunato CUS Pisa, perde il derby con Bellaria, in Divisione Regionale 2 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Basket, in serie C il CUS Pisa cede il passo a Valdisieve come da pronostico - Lo sloveno bissa il successo del 2023 e lo fa con cinque rasoiate: l'ultima, sempre sull'Oude Kwaremont, è quella buona per liberarsi di Pedersen e Van Der Poel, secondo e terzo. Ganna e Ballerini ... (msn.com)

Basket, il CUS Pisa Cosmocare saluta il proprio pubblico e la serie C con Valdisieve - La squadra di Divisione Regionale 2 affronta, sempre in casa, Bellaria Pontedera, con cui cercherà di abbandonare l’ultima posizione ... (msn.com)