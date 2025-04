Basket Serie A | Bologna passa a Treviso si ricompone il terzetto di testa con Trapani e Brescia

Bologna passa a Treviso 80-74 e tiene il passo di Trapani e Brescia. Le V Nere, dopo un primo quarto a marce basse, si mettono al comando delle operazioni, tengono a bada i tentativi di rimonta della Nutribullet e mettono in fila il quarto successo consecutivo tra Eurolega (Alba Berlino, Milano) e Serie A (Reggio Emilia e Treviso). Mvp Toko Shengelia con 21 punti, 11 rimbalzi e 6 assist (8/10 dal campo) in 35 minuti sul parquet. Emiliani trascinati dalla second unit. Daniel Hackett chiude con 16 punti, 5 assist e 8 assist. Matt Morgan (15) e Ante Zizic (13) combinano 28 punti in uscita dalla panchina. 10 punti, 7 rimbalzi e 4 assist per William Clyburn. Niente da fare per Treviso, che rimedia l'ottava sconfitta nelle ultime dieci uscite, nonostante i 15 punti di Jordan Caroline e Ky Bowman.

