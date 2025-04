Basket Paperdi Juvecaserta ko a Fabriano | campani con tanti assenti

Paperdi Juvecaserta sul campo della Ristopro Fabriano. Priva di Laganà e di Azzaro, con Giorgi in precarie condizioni per un infortunio alla mano sinistra subita in allenamento e Diouf non perfettamente recuperato dopo la botta rimediata nella gara con Ravenna, il quintetto bianconero ha certamente pagato le scarse rotazioni a disposizione di coach Baldiraghi, ma anche la precisione oltre l’arco dei marchigiani nei momenti topici del confronto.Avvio di gara equilibrato con le due squadre impegnate a sopravanzarsi nel punteggio. Qualche palla persa di troppo penalizza gli ospiti bianconeri, ma al primo mini-intervallo la partita è tutta da giocare (24-22). Il 6-0 di parziale dei padroni di casa ad inizio secondo quarto viene dimezzato da una tripla di Heinonen, cui replica Gnecchi sempre dalla lunga distanza. Anteprima24.it - Basket, Paperdi Juvecaserta ko a Fabriano: campani con tanti assenti Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiNulla da fare per lasul campo della Ristopro. Priva di Laganà e di Azzaro, con Giorgi in precarie condizioni per un infortunio alla mano sinistra subita in allenamento e Diouf non perfettamente recuperato dopo la botta rimediata nella gara con Ravenna, il quintetto bianconero ha certamente pagato le scarse rotazioni a disposizione di coach Baldiraghi, ma anche la precisione oltre l’arco dei marchigiani nei momenti topici del confronto.Avvio di gara equilibrato con le due squadre impegnate a sopravanzarsi nel punteggio. Qualche palla persa di troppo penalizza gli ospiti bianconeri, ma al primo mini-intervallo la partita è tutta da giocare (24-22). Il 6-0 di parziale dei padroni di casa ad inizio secondo quarto viene dimezzato da una tripla di Heinonen, cui replica Gnecchi sempre dalla lunga distanza.

