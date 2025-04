Basket Oleggio rimonta e vince con merito a Siena

Oleggio Magic Basket si regala e regala ai tifosi una splendida vittoria a casa di Costone Siena: finale 84-88 nella terza giornata di ritorno di play-in Gold al termine di un match che ha visto gli Squali sotto anche di 15 punti.Per gli Squali in. Novaratoday.it - Basket, Oleggio rimonta e vince con merito a Siena Leggi su Novaratoday.it Con tanto carattere e tantissima fame. L’Magicsi regala e regala ai tifosi una splendida vittoria a casa di Costone: finale 84-88 nella terza giornata di ritorno di play-in Gold al termine di un match che ha visto gli Squali sotto anche di 15 punti.Per gli Squali in.

