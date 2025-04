Basket lotta ma cede la IES a Livorno in Divisione Regionale 2

Livorno, la IES Sport Pisa è stata in partita fino al termine, perdendo di 7 lunghezze, nella penultima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone A. I biancocelesti di coach Campani hanno infatti ceduto solo nel finale, sotto i colpi dell’esperto Dell’Agnello. LA CRONACA – Il primo ed il secondo quarto hanno visto i padroni di casa sempre avanti, anche se di pochi punti, grazie soprattutto ai canestri da sotto dei lunghi livornesi. Al riposo sul 38-31, i biancocelesti sono riusciti a contenere il dominio sotto i tabelloni dei padroni di casa, nel terzo periodo (52-48) ed hanno accorciato le distanze nei dieci minuti conclusivi, fino ad arrivare al pareggio (59-59). Nel finale, le incursioni di Dell'Agnello, abile a trovare penetrazioni e scarichi, hanno riportato la Polisportiva Chimenti sopra di 7 lunghezze. Sport.quotidiano.net - Basket, lotta ma cede la IES a Livorno, in Divisione Regionale 2 Leggi su Sport.quotidiano.net Pisa, 7 aprile 2025 – Sul campo della vicecapolista Polisportiva Nicola Chimenti, la IES Sport Pisa è stata in partita fino al termine, perdendo di 7 lunghezze, nella penultima giornata di ritorno del campionato di2, girone A. I biancocelesti di coach Campani hanno infatti ceduto solo nel finale, sotto i colpi dell’esperto Dell’Agnello. LA CRONACA – Il primo ed il secondo quarto hanno visto i padroni di casa sempre avanti, anche se di pochi punti, grazie soprattutto ai canestri da sotto dei lunghi livornesi. Al riposo sul 38-31, i biancocelesti sono riusciti a contenere il dominio sotto i tabelloni dei padroni di casa, nel terzo periodo (52-48) ed hanno accorciato le distanze nei dieci minuti conclusivi, fino ad arrivare al pareggio (59-59). Nel finale, le incursioni di Dell'Agnello, abile a trovare penetrazioni e scarichi, hanno riportato la Polisportiva Chimenti sopra di 7 lunghezze.

Basket, lotta ma cede la IES a Livorno, in Divisione Regionale 2. Ne parlano su altre fonti

Basket, la Benacquista lotta ma cede nel finale a Jesi - Non basta una prestazione di carattere alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket per avere la meglio su Jesi. Dopo un primo tempo ben giocato e chiuso in vantaggio, i nerazzurri subiscono il ... (latinacorriere.it)

Basket B Interregionale. L’Use lotta testa a testa, ma alla fine cede. All’intervallo in parità quindi il crollo a -30. Domani sera si torna in campo: arriva Pavia - USE COMPUTER GROSS: Giannone 15, Marini n.e., Baccetti, Sesoldi 8, Ramazzotti n.e., De Leone 16, Mazzoni, Quartuccio, Tosti n.e., Regini n.e., Maric 18, Rosselli 25 ... (msn.com)

Basket, in Divisione Regionale 2, la IES Pisa coglie un importante successo a Pontremoli - Pisa, 24 febbraio 2025 – Importante successo in trasferta per la IES Sport Pisa ... il solo Basket Versilia, ora quartultimo, sembra così essere l’unico avversario in grado di competere con i ... (sport.quotidiano.net)