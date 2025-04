Basket la Virtus Bologna espugna Treviso in Serie A Aggancio alla vetta con Trapani e Brescia

Virtus Bologna si aggiudica il posticipo della venticinquesima giornata della Serie A di Basket. I bianconeri espugnano Treviso battendo la Nutribullet per 74-80 al termine di una partita comunque equilibrata e agganciando così la coppia di testa Trapani-Brescia a quota 36 punti in classifica.Tornike Shengelia trascina i bolognesi con una doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi, con 16 punti e 8 assist di Daniel Hackett e 15 di Achille Polonara. Per i padroni di casa il miglior realizzatore è Ky Bowman con 15 punti insieme a Caroline con gli stessi punti segnati (15).La Nutribullet parte bene (4-0), con la Virtus che si affida subito alle fiammate di Hackett e Shengelia. Mascolo e Bowman tengono Treviso avanti (14-13), con Zizic e Shengelia dalla lunetta che riportato Bologna in vantaggio.

