Basket in serie C il CUS Pisa cede il passo a Valdisieve come da pronostico

Pisa, 7 aprile 2025 – Niente da fare per il Cosmocare CUS Pisa, ormai retrocesso, nella penultima giornata del campionato di serie C. Opposti ad un Valdisieve già qualificato ai play-off ma intenzionato a scalare la griglia di partenza, agli uomini di Scocchera non è riuscito di ripetere la gara dell’andata, in cui, dopo una partenza diesel erano arrivati ad una sola lunghezza dai padroni di casa. Al ritorno, gli universitari hanno compromesso il match dopo la prima metà (-17 al riposo), senza però riuscire a rientrare mai in partita nella ripresa, pur limando lo svantaggio conclusivo. LA CRONACA – Sceso in campo con Burgalassi, Cecconi, Spagnolli, Giannelli e Carpitelli, a cui Pescioli risponde con Rossi, Occhini, Simoncini, Ciacci e Municchi, il quintetto di Scocchera manda in fuga gli avversari già nel primo quarto. Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C il CUS Pisa cede il passo a Valdisieve come da pronostico Leggi su Sport.quotidiano.net , 7 aprile 2025 – Niente da fare per il Cosmocare CUS, ormai retrocesso, nella penultima giornata del campionato diC. Opposti ad ungià qualificato ai play-off ma intenzionato a scalare la griglia di partenza, agli uomini di Scocchera non è riuscito di ripetere la gara dell’andata, in cui, dopo una partenza diesel erano arrivati ad una sola lunghezza dai padroni di casa. Al ritorno, gli universitari hanno compromesso il match dopo la prima metà (-17 al riposo), senza però riuscire a rientrare mai in partita nella ripresa, pur limando lo svantaggio conclusivo. LA CRONACA – Sceso in campo con Burgalassi, Cecconi, Spagnolli, Giannelli e Carpitelli, a cui Pescioli risponde con Rossi, Occhini, Simoncini, Ciacci e Municchi, il quintetto di Scocchera manda in fuga gli avversari già nel primo quarto.

Basket, in serie C il CUS Pisa cede il passo a Valdisieve come da pronostico. Serie C, trasferta a Corneliano d’Alba per il CUS Genova Basket. Presentazione serie C femminile e maschile CUS TORINO BASKETBALL. Serie C, Dierre Reggio Calabria s'impone sul Cus Catania con un netto 46-77. CUS GENOVA: PREVIEW DEL WEEKEND BIANCOROSSO. Basket, il CUS Pisa Cosmocare saluta il proprio pubblico e la serie C con Valdisieve. Ne parlano su altre fonti

Basket, in serie C il CUS Pisa cede il passo a Valdisieve come da pronostico - Lo sloveno bissa il successo del 2023 e lo fa con cinque rasoiate: l'ultima, sempre sull'Oude Kwaremont, è quella buona per liberarsi di Pedersen e Van Der Poel, secondo e terzo. Ganna e Ballerini ... (msn.com)

Serie C, trasferta a Corneliano d’Alba per il CUS Genova Basket - Trasferta a Corneliano d’Alba per il CUS Genova Basket nel campionato nazionale di Serie C. La squadra di Coach Pansolin è attesa dal big match di oggi, alle 20:45, contro Campus Piemonte Basket, attu ... (liguriasport.com)

Basket, in serie C il CUS Pisa gioca sul campo della forte Endasfalti Agliana - A tre giornate dalla fine della regular season, agli universitari manca solo la certezza matematica della retrocessione ... (msn.com)