Basket in carrozzina i Ragazzi di Panormus dominano Termoli e archiviano due vittorie di prestigio

Settimana da incorniciare per I Ragazzi di Panormus, la formazione palermitana di Basket in carrozzina, che chiude in grande stile la fase nazionale del campionato di Serie B. Dopo la vittoria nel derby siciliano contro Catania lo scorso 29 aprile, oggi i palermitani si sono imposti con autorità.

