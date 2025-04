Barella Inter il motore della squadra di Inzaghi torna a guidare il centrocampo col Bayern Monaco | la sua assenza col Parma si è avvertita!

Barella Inter, il motore della squadra di Inzaghi torna a guidare il centrocampo col Bayern Monaco: la sua assenza col Parma si è avvertita! Il puntoDopo un turno di stop forzato, Nicolò Barella è pronto a far girare il centrocampo dell'Inter ai suoi ritmi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la sua assenza per squalifica contro il Parma si è sentita in mezzo al campo: il centrocampista sardo tornerà regolarmente tra i titolari domani contro il Bayern Monaco in Champions League, e lo farà con ancora più carica addosso.Barella Inter – «Il suo dinamismo è uno degli elementi che è mancato di più nella ripresa a Parma, dove l'Inter non è rientrata in campo dopo l'Intervallo. Una voglia e una grinta che Nicolò Barella ha dovuto tenersi dentro, perché al Tardini era fuori per squalifica, e che si porterà dietro per la trasferta di Champions in Germania contro il Bayern.

