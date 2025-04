Barcellona la Liga presenta ricorso per i tesseramenti di Dani Olmo e Pau Víctor

Liga ha presentato ricorso contro la decisione del Consiglio Superiore dello Sport sui tesseramenti di Dani Olmo e Pau Víctor con il Barcellona. A riportare la notizia è il noto portale “Mundo Deportivo”:“La Liga ritiene che la Risoluzione violi gravemente il quadro normativo relativo al controllo economico e al trattamento delle licenze sportive, comprometta l’interesse generale della competizione e ne comprometta l’integrità violando il principio di uguaglianza tra i club. Tutto ciò giustifica la necessità di un intervento giudiziario urgente che, attraverso l’adozione delle misure cautelari richieste, garantisca l’equilibrio competitivo e la sostenibilità finanziaria della competizione professionistica”. Ilnapolista.it - Barcellona, la Liga presenta ricorso per i tesseramenti di Dani Olmo e Pau Víctor Leggi su Ilnapolista.it Dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Javier Tebas, la notizia era nell’aria. Adesso è anche ufficiale: lahatocontro la decisione del Consiglio Superiore dello Sport suidie Paucon il. A riportare la notizia è il noto portale “Mundo Deportivo”:“Laritiene che la Risoluzione violi gravemente il quadro normativo relativo al controllo economico e al trattamento delle licenze sportive, comprometta l’interesse generale della competizione e ne comprometta l’integrità violando il principio di uguaglianza tra i club. Tutto ciò giustifica la necessità di un intervento giudiziario urgente che, attraverso l’adozione delle misure cautelari richieste, garantisca l’equilibrio competitivo e la sostenibilità finanziaria della competizione professionistica”.

