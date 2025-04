Dilei.it - Barbara D’Urso, il work look dal sapore vintage è molto seducente: “Femminilità”

Leggi su Dilei.it

è lontana dagli schermi televisivi ormai da diversi anni, dopo la conclusione del suo rapporto lavorativo con Mediaset e il passaggio del timone di Pomeriggio 5 a Myrta Merlino. La conduttrice televisiva, da allora, si è dedicata a diversi altri impegni lavorativi lontana dalle scene, salvo tornare a mostrarsi al suo affezionato pubblico, ogni tanto, in occasione di alcune ospitate televisive, come quella dello scorso autunno a Ballando con le stelle.I numerosi ammiratori della presentatrice, però, continuano a seguirla e a ricevere aggiornamenti su di lei, grazie a ciò che condivide sui suoi profili social ufficiali. Di recenteha mostrato su Instagram un suodavvero, che ha ricevuto tantissimi commenti positivi., ilpotrebbe tornare presto in tv, secondo le ultime indiscrezioni.