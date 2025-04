Tarantinitime.it - Banca dei Saperi: consegnati alcuni spazi oggetto di restauro

Tarantini Time QuotidianoSono statiquesta mattinarifunzionalizzati al primo piano della Facoltà di Medicina dell’Uniba con sede a Taranto, in Piazza Ebalia. Presenti il Commissario straordinario Asl Taranto Vito Gregorio Colacicco, il presidente della Scuola di Medicina dell’Uniba Alessandro Dell’Erba e l’arcivescovo di Taranto, Mons. Ciro Miniero, che hanno colto l’occasione per salutare gli studenti presenti.Due aule didattiche della capienza di 75 posti l’una, un impianto ascensore e le stanze della presidenza, costituite dall’ufficio del preside, dalla segreteria e da una sala riunioni, sono state consegnate per potenziare l’offerta formativa della sede e migliorare le attività gestionali.“Con il sostegno della Regione Puglia e delle altre istituzioni, proseguiamo con determinazione nella creazione, qui a Taranto, di un polo didattico moderno e funzionale dedicato alla formazione dei futuri professionisti sanitari – ha affermato Gregorio Colacicco, commissario straordinario Asl Taranto – Il nostro obiettivo è realizzare un’offerta formativa solida, competitiva e attrattiva non solo per gli studenti, ma per tutto il territorio ionico”.