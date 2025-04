Lanazione.it - Bambina resta da sola alla stazione di Rifredi: attimi di paura, poi il lieto fine

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 7 aprile 2025 – Da. Momenti di ansia nei giorni scorsi a: unadi 10 anni, di origine straniera, è rimastasulla banchina del binario 7 mentre i genitori stavano proseguendo il viaggio a bordo di un treno diretto a Firenze Santa Maria Novella. Scattato l'rme, come spiega la questura di Firenze, la polizia ferroviaria è intervenuta tempestivamente, avviando le ricerche con il supporto determinante anche degli agenti in servizio presso la vicina caserma Petri. Gli agenti sono andati de l’hanno subito accompagnata negli uffici della Polfer, dove è stata rifocillata e conta. Mentre venivano rintracciati i genitori, i poliziotti l’hanno distratta e tranquillizzata regalandole un cappellino e alcuni gadget. Tempo poco e, finalmente, ecco che i genitori della ragazzina sono arrivati negli uffici della Polfer, “visibilmente emozionati e sollevati nel poter riabbracciare la propria”, come spiegano sempre dQuestura.