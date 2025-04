Bambina non vaccinata muore di morbillo il ministro no vax Kennedy al funerale | Vaccino è modo più efficace per fermarlo

Kennedy Jr, attuale ministro della Salute degli Stati Uniti, ha sorpreso tutti presentandosi in Texas ai funerali di una Bambina di 8 anni deceduta per morbillo. La piccola, non vaccinata e senza patologie pregresse, è morta nelle scorse ore in un ospedale di Lubbock, segnando il secondo decesso confermato nello Stato nell’arco di dieci anni a causa dell’epidemia in corso.Leggi anche: Kennedy licenzia la moglie di Anthony Fauci, Christine Grady, dal ministero della SanitàLa svolta del ministro dopo anni di propaganda no vaxCon un post su X, Kennedy ha dichiarato di essere lì “per consolare la famiglia e la comunità in questo momento di dolore”. Ma le sue parole successive hanno fatto ancora più rumore: “Il modo più efficace per fermare il morbillo è il Vaccino”, ha scritto, prendendo le distanze dalle sue passate posizioni no vax. Thesocialpost.it - Bambina non vaccinata muore di morbillo, il ministro no vax Kennedy al funerale: “Vaccino è modo più efficace per fermarlo” Leggi su Thesocialpost.it Robert F.Jr, attualedella Salute degli Stati Uniti, ha sorpreso tutti presentandosi in Texas ai funerali di unadi 8 anni deceduta per. La piccola, none senza patologie pregresse, è morta nelle scorse ore in un ospedale di Lubbock, segnando il secondo decesso confermato nello Stato nell’arco di dieci anni a causa dell’epidemia in corso.Leggi anche:licenzia la moglie di Anthony Fauci, Christine Grady, dal ministero della SanitàLa svolta deldopo anni di propaganda no vaxCon un post su X,ha dichiarato di essere lì “per consolare la famiglia e la comunità in questo momento di dolore”. Ma le sue parole successive hanno fatto ancora più rumore: “Ilpiùper fermare ilè il”, ha scritto, prendendo le distanze dalle sue passate posizioni no vax.

