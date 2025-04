Corrieretoscano.it - Bambina di dieci anni smarrisce i genitori alla stazione di Firenze Rifredi: interviene la Polfer

Leggi su Corrieretoscano.it

– Momenti di ansiadidove unadi 10, di origine straniera, è rimasta sola sulla banchina del binario 7 mentre iproseguivano il viaggio a bordo di un treno diretto aSanta Maria Novella.Scattato l’rme, la Polizia Ferroviaria è intervenuta tempestivamente avviando le ricerche con il supporto determinante anche degli agenti in servizio nella vicina caserma Petri.Dopo pochi minuti di apprensione, laè stata rintracciata. Gli agenti l’hanno subito accompagnata negli uffici delladove è stata rifocillata e consolata mentre venivano rintracciati i. Nel frattempo, per tranquillizzarla i poliziotti le hanno donato un cappellino e alcuni gadget della campagna Train to be cool, un’iniziativa portata dPolizia nelle scuole e finalizzata a sensibilizzare i giovani sui comportamenti corretti da tenere in treno e nelle stazioni.