Balzarini fiducioso | Buona partita della Juve dal punto di vista caratteriale Dopo il gol della Roma ho visto questa cosa

Il giornalista Gianni Balzarini ha commentato la prestazione della Juve contro la Roma.

PAROLE – «Buona partita da parte della Juve dal punto di vista caratteriale. Dopo il goal della Roma, ho temuto e ho pensato subito: 'adesso voglio vedere come reagisce la squadra'. Con l'esperienza recente ho temuto che un goal subito potesse scatenare una reazione opposta a quella che ho visto e che avevamo visto in precedenza. Ieri ha ripreso subito in mano il gioco».

