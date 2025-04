Bagnini sulle spiagge | Diminuiscono postazioni e operatori Il lungomare di sinistra resta scoperto

Latinatoday.it - Bagnini sulle spiagge: "Diminuiscono postazioni e operatori. Il lungomare di sinistra resta scoperto" Leggi su Latinatoday.it L'opposizione attacca l'accordo quadro sul servizio di salvamento annunciato nei giorni scorsi dall'assessore Gianluca Di Cocco. E' Lbc in particolare a rimarcare alcuni problemi nell'organizzazione del servizio, che ora il Comune vuole affidare per tre anni. In sostanza, secondo il movimento.

