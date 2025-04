Oasport.it - Badminton, Europei 2025: forfait di Viktor Axelsen, sei azzurri al via

Leggi su Oasport.it

Ad Horsens, in Danimarca, da martedì 8 a domenica 13 aprile, si disputeranno gliindividualidi: la notizia della vigilia è ildel padrone di casa danese, testa di serie numero 2 nel singolare maschile, che non prenderà parte neppure alla Sudirman Cup, per sottoporsi ad un intervento chirurgico alla schiena.In casa Italia, nel singolare maschile Giovanni Toti esordirà direttamente ai sedicesimi contro il belga Julien Carraggi, testa di serie numero 8, mentre Fabio Caponio attende il vincente della sfida tra il belga Elias Bracke ed il danese Magnus Johannesen: con un eventuale successo l’azzurro si ritroverebbe agli ottavi, dove ad attenderlo ci sarebbe il tedesco Matthias Kicklitz, il quale avrebbe dovuto affrontare proprioall’esordio.