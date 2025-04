Badminton domani il via agli Europei di Horsens | c’è Toti forfait di Hamza Axelsen Blichfeldt e Marin assenti di lusso

Leggi su Sportface.it

Inizieranno, ad, in Danimarca, glidi. Un’edizione che si apre con duedinella squadra di casa: Viktor, due volte campione olimpico (originario proprio di), si è sottoposto ad un’operazione alla schiena: “Dopo aver consultato il mio team medico, ho deciso di sottopormi a un trattamento endoscopico per il mio problema alla schiena la prossima settimana. Anche se questo significa che avrò bisogno di alcune settimane di riabilitazione post-operatoria, sono sicuro che tornerò più forte”. L’altra assente è Mia, due volte bronzo continentale e seconda testa di serie del torneo, costretta anch’essa a fermarsi per un problema alla schiena.Tra le assenze spicca anche quella della spagnola Carolache, dopo sette titoli consecutivi, sarà costretta ad abdicare a causa di un infortunio.