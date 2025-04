Dayitalianews.com - Bacoli, Gaia, 25enne viva per miracolo: racconta come è riuscita a salvarsi e mostra come l’hanno ridotta

è stata aggredita sabato notte.“Lei è. Ed èper. Ha 25 anni, di. Una giovanissima madre. Ed è stata massacrata di botte dal suo ex fidanzato. L’ha picchiata, ieri notte, insieme ad altri due “uomini”. In tre, contro una. Èper. Stavano per scaraventarla giù da un belvedere, a Pozzuoli. Uno scandalo. Una tragedia evitata solo per. Lui, 36 anni, è adesso in galera. A Poggioreale. Lei, ha lesioni su tutto il corpo. E che solo in parte vedete. È stata colpita con pugni e calci, al corpo, al volto, al naso. Una storia devastante che deve far riflettere tutti., ed ha trovato la forza di denunciare pubblicamente quanto ha subito. Ho avuto modo di sentirla, poco fa, manifestandole tutta la solidarietà del popolo bacolese. Dobbiamo esserle vicino.