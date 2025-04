Lecceprima.it - Aziende in cerca di personale: nel Salento 859 posti di lavoro disponibili

Leggi su Lecceprima.it

LECCE –indinel: sono 859 idie contenuti nei 219 annunci attivi nel dodicesimo report settimanale di Arpal Puglia per l’ambito di Lecce. A trainare il mercato del, come previsto in questa stagione, è il settore turistico che da.