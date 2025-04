Donnapop.it - Avete sentito cosa ha detto Fazio a Belen? Lei si è visibilmente risentita: ecco le parole del conduttore

Leggi su Donnapop.it

Durante l’ultima intervista a Che tempo che fa, Fabioha suscitato un momento di imbarazzo con una battuta che ha infastiditoRodriguez. La showgirl, ospite in trasmissione, ha reagitoa una frase diche ha toccato un tema personale, quello della morte del suo nonno.Seppur in tono scherzoso, ilha fatto una battuta sulla scomparsa di una figura importante per, scatenando una reazione che non è passata inosservata. Ma come si è svolto esattamente l’incidente? Scopriamolo.Ledi Fabioche hanno infastiditoRodriguezIl tutto è iniziato quandoha chiesto ase fosse vera la sua passione per la comicità di Bud Spencer e Terence Hill, spiegando che la showgirl argentina aveva dichiarato di essere una fan dei due leggendari attori.