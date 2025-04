Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, il sorprendente look del Dottor Destino di Robert Downey Jr. è stato svelato?

Complice l'invito alla festa di compleanno del divo sessantenne, potremmo esserci fatti un'idea più chiara del costume e e deldel villain di. Qualche settimana fa un leak, prontamente smentito dai fratelli Russo, aveva mostrato l'armatura e la maschera deldiJr. che avrebbero costituto il suo costume in. A quanto pare, l'aspetto del personaggio nel film sarà molto diverso. Il 4 aprileJr. ha compiuto 60 anni e l'immagine sull'invito alla sua festa di compleanno a Londra è approdata in rete svelandocon indosso un completo verde in stile militare, mantello viola e una maschera dorata che sembra trarre ispirazione dall'armatura di Iron Man di Tony Stark. Potrebbe trattarsi semplicemente di un'opera d'arte .