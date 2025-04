Avellino al lavoro per il Monopoli | settimana tra campo tattica e valutazioni fisiche

Tempo di lettura: 2 minutiArchiviata con entusiasmo la vittoria esterna contro il Catania, l'Avellino si rituffa nella preparazione in vista dell'ultimo appuntamento della stagione regolare: la sfida casalinga di domenica 14 aprile alle ore 19:30 contro il Monopoli.La squadra di Raffaele Biancolino si ritroverà domani, martedì 8 aprile, per la ripresa degli allenamenti: appuntamento fissato per le 15:30 sul terreno dello stadio Partenio-Lombardi. La seduta sarà a porte aperte, con accesso consentito esclusivamente in Tribuna Montevergine. Stessa modalità prevista anche per la sessione di mercoledì 9 aprile, in programma alle ore 11:00, sempre presso l'impianto di via Zoccolari.Da giovedì 10 aprile, invece, lo staff tecnico guidato dal Pitone entrerà nella fase più tattica e riservata della settimana: tre sedute consecutive a porte chiuse, pensate per lavorare con maggiore concentrazione su moduli, soluzioni offensive.

