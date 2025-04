Autovelox mobili nel Lazio | il calendario delle postazioni dal 7 al 13 Aprile

Lazio ha reso noto il calendario delle postazioni Autovelox operative nella regione per la settimana che va da lunedì 7 Aprile a domenica 13 Aprile 2025. L’obiettivo è garantire il rispetto dei limiti di velocità e aumentare la sicurezza sulle strade.Dettaglio delle postazioni AutoveloxEcco le date e le località interessate dai controlli:Martedì 8 Aprile 2025: Strada Statale SS 148 via Pontina SUD (LT).?Giovedì 10 Aprile 2025: Autostrada A24 (RM).?Venerdì 11 Aprile 2025: Autostrada A12 Roma – Civitavecchia (RM).?Importanza del rispetto dei limiti di velocitàRispettare i limiti di velocità è fondamentale per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. La presenza di Autovelox serve non solo a sanzionare le infrazioni, ma anche a dissuadere comportamenti pericolosi alla guida. Dayitalianews.com - Autovelox mobili nel Lazio: il calendario delle postazioni dal 7 al 13 Aprile Leggi su Dayitalianews.com La Polizia Stradale delha reso noto iloperative nella regione per la settimana che va da lunedì 7a domenica 132025. L’obiettivo è garantire il rispetto dei limiti di velocità e aumentare la sicurezza sulle strade.DettaglioEcco le date e le località interessate dai controlli:Martedì 82025: Strada Statale SS 148 via Pontina SUD (LT).?Giovedì 102025: Autostrada A24 (RM).?Venerdì 112025: Autostrada A12 Roma – Civitavecchia (RM).?Importanza del rispetto dei limiti di velocitàRispettare i limiti di velocità è fondamentale per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. La presenza diserve non solo a sanzionare le infrazioni, ma anche a dissuadere comportamenti pericolosi alla guida.

