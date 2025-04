Autonomia sicurezza e continuità assistenziale ai fragili Messina | 70 kit di domotica nelle case degli ultra 65enni

Autonomia e continuità assistenziale ai fragili, nasce il progetto, finanziato dal Pnrr e voluto dal Comune di Bergamo, che, grazie alla domotica, consentirà un'attività di monitoraggio e di controllo dei cittadini più fragili, ultra 65enne. Una duplice funzione, per l'iniziativa voluta dall'assessorato alle Politiche Sociali di Palazzo Frizzoni, che vede da un lato la possibilità di garantire maggior sicurezza tra le mura domestiche e dall'altro quello di favorire l'Autonomia. L'amministrazione del capoluogo ha infatti deciso di investire in domotica attingendo ad una delle linee di intervento finanziate con fondi Pnrr riguarda la realizzazione di un sistema di prestazioni di supporto domiciliare, programmate e personalizzate sulle necessità della persona e del nucleo familiare, in potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità e in attuazione del Progetto Personalizzato definito dai servizi sociali territoriali in modo integrato con i servizi sociosanitari.

