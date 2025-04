Automobilisti incivili auto parcheggiate nel posto dei disabili | a Torino nel 2024 quasi 7 000 multe emesse

Torino nel solo 2024 le multe comminate ad automobilisti che si sono parcheggiati in stalli dedicati ai disabili sono state 6.768. Tantissime. A fornire il dato è stato l’assessore alla sicurezza del Comune di. Torinotoday.it - Automobilisti incivili, auto parcheggiate nel posto dei disabili: a Torino nel 2024 quasi 7.000 multe emesse Leggi su Torinotoday.it È un numero impressionante che certifica un fenomeno assolutamente da condannare. Anel sololecomminate adche si sono parcheggiati in stalli dedicati aisono state 6.768. Tantissime. A fornire il dato è stato l’assessore alla sicurezza del Comune di.

Automobilisti incivili, auto parcheggiate nel posto dei disabili: a Torino nel 2024 quasi 7.000 multe emesse. Incredibile a via Ottaviano, inaugurata da pochi giorni: incivili parcheggiano sulla zona pedonale. Cagliari, la vergogna dei parcheggi selvaggi davanti a Palazzo Doglio: auto e moto "saccheggiano" le rotonde. Moto e auto contromano a Scalzagallo, parcheggiate anche in senso opposto: una giungla (fotogallery). Parcheggia l'auto sui binari, le persone cercano di spostarla per far passare il tram. Trovato il "giustiziere" delle auto parcheggiate male: da due anni "puniva" gli automobilisti incivili. Ne parlano su altre fonti

L'auto parcheggiata male, il pullman non passa: è caos traffico e automobilisti in strada - La prassi è sempre la stessa: l’auto parcheggiata male, il pullman che non riesce a passare e, intanto, il lungo serpentone di automobilisti inviperiti che si ritrovano bloccati. Un episodio condiviso ... (monzatoday.it)

Auto in sosta vietata, in Svezia nasce un’app per segnalarle e incassare soldi - Troppo spesso, infatti, non solo le auto parcheggiate in malo modo creano disagi – come nel caso della doppia fila – ma anche malfunzionamenti alla circolazione o litigi tra automobilisti. (msn.com)

Parcheggiano in divieto e bloccano il traffico per un’ora: due automobilisti denunciati per interruzione di pubblico servizio - ma anche alla denuncia di due automobilisti reggini per interruzione di pubblico servizio. I fatti si sono verificati alcuni giorni fa, quando un uomo e una donna hanno lasciato le loro auto in una ... (telemia.it)