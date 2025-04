Auto rigate specchietti distrutti e bestemmie il grido d' aiuto degli abitanti di Colli Aniene

Sono state scritte nella notte sui marciapiedi, sulle colonnine di ricarica delle auto elettriche, sulla fermata dell'autobus e sulla saracinesca di un negozio. Una serie di bestemmie impresse con una bomboletta di vernice spray nera ben visibili da domenica mattina su tutta viale Sacco e.

Raid vandalico a Modena: danneggiate 15 auto parcheggiate. "Qui siamo ostaggio dei teppisti". Arona: vandali rigano le auto parcheggiate, spaccano i finestrini e imbrattano la carrozzeria con i pennarelli. Vandali scatenati nella notte: danneggiate numerose auto parcheggiate. Le auto di studenti e giovani medici cannibalizzate ogni giorno: "Andare al Sant'Andrea è diventato pericoloso". Il vandalo che danneggia le auto in sosta rigandole con una chiave.

