Ilfattoquotidiano.it - Auto Moto e Ricambi d’epoca torna all’Ippodromo delle Capannelle di Roma

La storica sede dell’Ippodromodisarà ancora teatro della più grande manifestazione didel Centro Sud, il prossimo 12 e 13 aprile. In un Parco con aree coperte e scoperte, zone verdi ed asfaltate, troveranno spazio Club ed espositori di veicoli storici, con un nutrito settore di/accessori per, modellismoe memorabilia.Sarà anche l’occasione per festeggiare i 70 anni di Citroen DS, Fiat 600, Vespa GS e Lambretta LD. Nonché il mezzo secolo di Volkswagen Polo e i 40 anniinossidabili Fiat Uno Turbo e C. L’evento ospiterà pure un raduno di Fiat Panda e farà da cornice all’esposizione della nuova Grande Panda. Infine, l’archivio storico Citroen mostrerà i principali modelli che hanno fatto la storia del marchio transalpino.