Auto in fiamme nella notte a Clusone trovato un cadavere al suo interno | strada chiusa per accertamenti

nella notte tra domenica e lunedì un'Auto ha preso fuoco a Clusone (Bergamo). Quando i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme si sono accorti della presenza di una persona morta al suo interno. I rilievi dei carabinieri, al lavoro per identificare la vittima e chiarire la dinamica dell'accaduto, hanno comportato la chiusura della strada per diverse ore. Leggi su Fanpage.it tra domenica e lunedì un'ha preso fuoco a(Bergamo). Quando i vigili del fuoco sono intervenuti per domare lesi sono accorti della presenza di una persona morta al suo. I rilievi dei carabinieri, al lavoro per identificare la vittima e chiarire la dinamica dell'accaduto, hanno comportato la chiusura dellaper diverse ore.

