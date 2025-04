Auto in fiamme arrivano i pompieri | all' interno c' è un cadavere carbonizzato

Bresciatoday.it - Auto in fiamme, arrivano i pompieri: all'interno c'è un cadavere carbonizzato Leggi su Bresciatoday.it Una scena da incubo quella che si sono trovati davanti i soccorritori nella notte tra domenica e lunedì lungo via Brescia a Clusone (Bg), la strada che dal piccolo comune scende verso il lago d'Iseo. Verso le 3 del mattino, i vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione di un'Audi.

?? Auto in fiamme, arrivano i pompieri: all'interno c'è un cadavere carbonizzato. Auto distrutta dalle fiamme a Montecorvino Rovella: arrivano i pompieri. Incendio a un lampione nel parcheggio del centro commerciale: i clienti vedono fumo e fiamme, arrivano i pompi. Paura a Barriera di Milano, Panda Gpl prende fuoco in strada: arrivano i pompieri. Prende fuoco l’auto a GPL, arrivano subito i pompieri. ? Incendio all'ora di chiusura, al supermercato arrivano i pompieri. Ne parlano su altre fonti

Auto va a fuoco, intervengono i Vigili del Fuoco e all’interno scoprono un corpo carbonizzato - Il corpo carbonizzato di una persona è stato trovato dai pompieri all'interno di un'auto andata a fuoco la scorsa notte lungo la statale che collega Clusone con Lovere, in provincia di Bergamo. Attorn ... (informazione.it)

Auto prende fuoco, le fiamme bruciano la casa con la famiglia all'interno: mamma, papà e i due bambini riescono a salvarsi - Incendio in un'auto e un'abitazione nel cuore della notte tra il 5 e il 6 aprile. Da qualche minuto dopo la mezzanotte i vigili del fuoco del comando di Udine hanno lavorato ... (msn.com)

Bergamo, uomo trovato carbonizzato in auto in fiamme a Clusone - Il cadavere rinvenuto dai Vigili del Fuoco Il corpo di un uomo è stato trovato carbonizzato a bordo di un’auto a Clusone, in provincia di Bergamo. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco, che e ... (informazione.it)