Ilgiorno.it - Auto di servizio, i numeri dei politici di Milano: dopo Sala c’è l’assessore Sacchi

– Primo il sindaco Giuseppe, secondoalla Cultura Tommaso, terzo quello al Welfare Lamberto Bertolè. Il podio dell’utilizzo dellepubbliche del Comune – quelle che una volta venivano definite “blu“ – vede il primo cittadino “prevalere“ in Giunta con i 9.230 chilometri percorsi con la Volvo Xc60 in comodato d’uso gratuito. Seguonocon 7.445 km e Bertolè con 4.213 km, percorsi con due delle 12 Toyota Yaris a disposizione degli assessori per gli spostamenti di, macchine che non sono sempre a disposizione degli esponenti dell’esecutivo di Palazzo Marino ma che possono essere attivate a chiamata come undi car sharing con autista. Quelli appena citati sono alcuni dei dati – tutti riferiti al 2024 – contenuti in una risposta a un’interrogazione del consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico fornita dall’assessora ai Servizi civici Gaia Romani.