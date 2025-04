Auto contro le vetrine come ariete | furto in gioielleria paura all’alba

Auto contro la vetrina. Rabbia e incredulità ad Assisi, dove nella centralissima piazza Santa Chiara una gioielleria è stata saccheggiata all'alba di questa mattina. I ladri, con tutta probabilità un gruppo ben organizzato, hanno usato un'Auto poi risultata rubata come ariete e si sono dati alla fuga a bordo di un altro mezzo sempre rubato. Stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine i malviventi hanno lanciato l'Auto, una Fiat 500, contro la vetrina dell’attività commerciale, riuscendo così a introdursi all’interno e razziando quando potevano. Il bottino si aggira intorno ai 20mila euro. Lanazione.it - Auto contro le vetrine come ariete: furto in gioielleria, paura all’alba Leggi su Lanazione.it Assisi, 7 aprile 2025 - Un boato, la banda che ruba tutto, poi fugge via con i preziosi. Per un blitz ai danni di un negozio conosciuto. Ora le indagini, per cercare di risalire ai malviventi. Che non hanno esitato a lanciare un’la vetrina. Rabbia e incredulità ad Assisi, dove nella centralissima piazza Santa Chiara unaè stata saccheggiata all'alba di questa mattina. I ladri, con tutta probabilità un gruppo ben organizzato, hanno usato un'poi risultata rubatae si sono dati alla fuga a bordo di un altro mezzo sempre rubato. Stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine i malviventi hanno lanciato l', una Fiat 500,la vetrina dell’attività commerciale, riuscendo così a introdursi all’interno e razziando quando potevano. Il bottino si aggira intorno ai 20mila euro.

