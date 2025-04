Autismo dal Teatro Politeama una voce unanime | Siamo tutti uguali

Teatro Politeama arriva un coro chiaro e unanime: "Siamo tutti uguali, nessuno escluso”, e a lanciarlo sono i bambini delle scuole della provincia in occasione delle. Palermotoday.it - Autismo, dal Teatro Politeama una voce unanime: "Siamo tutti uguali" Leggi su Palermotoday.it Un “modo diverso di vivere il mondo” che necessita di sostegno, riforme, ma anche possibilità troppo spesso precluse. Dalarriva un coro chiaro e: ", nessuno escluso”, e a lanciarlo sono i bambini delle scuole della provincia in occasione delle.

Autismo, dal Teatro Politeama una voce unanime: "Siamo tutti uguali". Palermo. Palestra comunale: protesta per atti di vandalismo. Bra, Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo: a teatro lo spettacolo “Temple Grandin”. Palermo. I rosa battono la capolista: la felicità dei tifosi. Sanfrè, Villa Rambaudi apre le porte all’arte di Riccardo Testa ed è subito magia [FOTO]. Palermo. Amap reti colabrodo, i cittadini protestano. Ne parlano su altre fonti

Giornata Mondiale Autismo, domenica 6 aprile celebrazioni al Politeama di Palermo. Pennino: ''Fatto molto, ma strada ancora lunga'' - Anche per il 2025, le celebrazioni della settimana dell'Autismo vedranno il loro culmine nella giornata di domenica 6 aprile presso il Teatro Politeama di Palermo, con uno spettacolo che vedrà proprio ... (palermomania.it)

Giornata Mondiale dell’Autismo, il 6 aprile le celebrazioni al Teatro Politeama di Palermo - Oggi, 2 aprile, viene universalmente celebrata la ‘Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’Autismo‘: un momento di conoscenza su un tema diventato negli anni centrale per i numeri che lo riguarda ... (blogsicilia.it)

BRA/ Giornata mondiale autismo: a teatro la straordinaria storia di Temple Grandin - CUNEO CRONACA - In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, lunedì 31 marzo, alle 21, al teatro Politeama Boglione di Bra, andrà in scena lo spettacolo sulla vita straordi ... (cuneocronaca.it)