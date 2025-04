Romadailynews.it - Austria: Vienna, opera Wu inaugura stagione operistica cinese

Degli artisti si esibiscono nell'opera tradizionale Wu "La leggenda del serpente bianco" a Vienna, in Austria, il 5 aprile 2025. La stagione operistica cinese 2025 si e' aperta sabato sera nella citta', con la rappresentazione di quest'opera tradizionale Wu, che ha segnato l'inizio di una serie di spettacoli operistici cinesi nella capitale austriaca.