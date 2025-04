Austria | Vienna al via stagione operistica cinese 2025

stagione operistica cinese 2025 e' stata inaugurata a Vienna sabato sera, con una rappresentazione dell'opera tradizionale Wu, "La leggenda del serpente bianco", che ha segnato l'inizio di una serie di spettacoli operistici cinesi nella capitale Austriaca. Quest'anno a Vienna andranno in scena in totale otto produzioni, con una varieta' di stili operistici, tra cui l'Opera Wu, l'Opera Kunqu e l'Opera Yue. Ming Wenjun, presidente della China Opera Research Society, ha inaugurato ufficialmente la stagione, sottolineando che la diversita' degli stili teatrali presentati riflette un valore fondamentale della cultura cinese: l'armonia nella diversita'. Lo spettacolo di apertura, andato in scena nella sala concerti Das MuTh di Vienna, ha portato in vita la classica storia romantica di Bai Suzhen, una donna trasformata da un serpente bianco, e del suo amore per lo studioso Xu Xian.

