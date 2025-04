Australia leader opposizione colpisce accidentalmente cameraman con un pallone

leader dell'opposizione Australiana Peter Dutton ha ferito accidentalmente un cameraman dopo averlo colpito con un pallone da football Australiano durante una tappa della campagna elettorale. L'incidente è avvenuto sabato, mentre Dutton giocava con dei bambini a Palmerston, vicino alla città di Darwin. Un tiro impreciso ha indirizzato la palla contro un operatore che stava filmando lo scambio, lasciandolo con la fronte insanguinata. Dutton ha poi stretto la mano all'uomo, che era stato medicato, e ha proposto di offrirgli una birra per rimediare all'incidente.

