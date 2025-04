Aumento consumi di gas | la sicurezza energetica passa da infrastrutture e stoccaggi

Nei primi tre mesi del 2025, i consumi di gas sono saliti dell'8,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È quanto emerso dai dati di Snam Rete Gas, secondo cui la quota prevalente dell'incremento riguarda la produzione termoelettrica di energia elettrica (cioè l'energia elettrica generata utilizzando gas), che è aumentata del 34,9 per cento. La causa, essenzialmente, è da attribuire alla contrazione della generazione da fonti rinnovabili e delle importazioni. L'apporto dell'idroelettrico è infatti sceso del 28 per cento, quello dell'eolico del 7 per cento. Il calo della produzione di energia green prosegue da fine 2024 e dimostra l'importanza di rafforzare le infrastrutture e diversificare le forniture per garantire una approvvigionamento costante e a costi accessibili, con un adeguato bilanciamento in tutta la catena del valore.

