Auditel analisi degli ascolti tv di | Domenica In e Verissimo – Domenica 6 aprile 2025

ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, Domenica 6 aprile 2025? Ecco i dati Auditel in merito all'analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Verissimo, e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive.Auditel, ascolti tv di Verissimo e Domenica In del 6 aprile 2025Su Rai1, preceduta da TG1 Libri (3.523.000 – 26.3%) e la presentazione (2.228.000 – 17.2%), Domenica In condotto da Mara Venier è stato visto da 2.449.000 di spettatori con il 19.5% nella prima parte, 1.971.000 spettatori con il 18% nella seconda parte e 1.644.000 spettatori con il 16.3% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara. A seguire Da Noi. A Ruota Libera è scelto da 1.462.000 spettatori con il 13.4%.ascolti tv di Canale 5: Verissimo e le soapSu Canale5, dopo L'Arca di Noè (2.

