Ilgiorno.it - Attraversa i binari a caccia di droga: travolto dall’Intercity a Rogoredo. La storia della pattuglia di fantasmi che vaga tutto il giorno in cerca di una dose

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Era parte di quelladichenoildi una. Una settantina mal contata gli irriducibili, serbatoio garantito degli spacciatori: vivono lì, dormono in giacigli lerci e al riparo di tende tenute su dai rami, seguono i continui spostamenti dei pusher e spesso ne diventano vedette per guadagnarsi qualche punto di “nera” da siringarsi nel corpo. Venerdì sera, W.Z., nato in Algeria e residente a Pavia, 42 anni appena compiuti, precedenti per stupefacenti e pluricontrollato a, era in compagnia di una donna che come lui frequenta abitualmente la zona. Poco prima delle 22.30, hato dire le rotaie non lontano dallo scalo ferroviario, ma è statosenza scampo da un Intercity alo 6. L’allarme al 112 è scattato pochi secondi dopo, ma i sanitari di Areu non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.