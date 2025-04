Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome

Attività e visite didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-4) da Sabato 12 a Sabato 19 Aprile 2025 + Mostra Munch e Colosseo, a Roma con Cicero in Rome:Per dettagli e prenotazioni vai al sito https://CiceroinRome.blogspot. Romatoday.it - Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome Leggi su Romatoday.it tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie conda 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-4) da Sabato 12 a Sabato 19 Aprile 2025 + Mostra Munch e Colosseo, a Roma conin:Per dettagli e prenotazioni vai al sito https://in.blogspot.

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome. Cultura e natura tra incontri, visite guidate e attività per grandi e piccoli: torna "Primavera ad Arte". Attività didattiche a San Colombano. Attività e Visite Didattiche a Roma per Bambini: Archeologia, Storia e Arte con Cicero in Rome. Cicero in Rome:Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini a Roma - Gennaio 2025!. Attività e Visite Didattiche a Roma per Bambini con Cicero in Rome - weekend 22 e 23 febbraio. Ne parlano su altre fonti

Visite guidate, incontri culturali, attività per bambini: al via la nuova edizione di “Primavera ad Arte” - Prende il via sabato 29 marzo la sesta edizione della rassegna «Primavera ad Arte», contenitore di eventi dedicati all’arte e alla valorizzazione del ... (piacenzasera.it)

Dai laboratori alle visite guidate. Primavera al museo per i bambini - Visite guidate, aperture straordinarie e attività per bambini e famiglie animeranno i musei civici di palazzo Buonaccorsi, da oggi ... (msn.com)

Visite per famiglie con bambini al museo nazionale di Villa Guinigi - Sabato 12 aprile: ore 10.30-12.00. In occasione della Paper Week 2025 (organizzata da Comieco), Rinasci-carta. Il Rinascimento attraverso il gioco del riciclo: costruiamo un leporello. Il laboratorio ... (lagazzettadilucca.it)