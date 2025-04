Attenzione a come scongelate la carne Il pollo in microonde? Assolutamente no ecco cosa si rischia | i consigli di Matteo Bassetti

carne dal freezer, appoggiarla sul ripiano della cucina o, peggio ancora, passarla sotto l'acqua calda o magari nel microonde per accelerare i tempi. Quante volte lo abbiamo fatto senza pensarci troppo? Eppure, proprio in questa apparente innocuità si annidano rischi tutt'altro che trascurabili per la nostra salute. A mettere in guardia da questa pratica comune è l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, che in video pubblicato sui suoi canali social mette in guardia dai pericoli di uno scongelamento improprio degli alimenti."I batteri in freezer non muoiono, ma vengono messi in una condizione di stand-by e possono riproliferare", spiega il professor Bassetti, introducendo un concetto fondamentale troppo spesso ignorato.

