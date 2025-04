Lanazione.it - Attacco alle greggi dei predatori: "Uccise 28 pecore, lupi da abbattere"

"Idevono essere abbattuti per proteggere glivatori". E’ quanto dice Mirella Pastorelli, presidente del Comitato pastori d’Italia, all’indomani dell’deial gregge dell’azienda dei fratelli Salvatore e Paolo Serra, all’interno del Parco della Maremma, che si è concluso con l’uccisione di 28(mentre altre 7 e un cane sono dispersi). "Grazie a ideologie utopistiche non realizzabili come la convivenza tra lupo e pecora, a progetti improponibili finanziati dalla comunità europea, a leggi contorte che non risolvono il problema – dice Pastorelli –, in questo caos si trovano glivatori che subiscono ogni giorno le predazioni". "La predazione è ungrave e importante e siamo vicini aglivatori eaziende che subiscono questo tipo di aggressioni che hanno una rilevanza economica ma anche psicologica rispetto a una attività che è sempre più difficile da portare avanti – dice Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma –.