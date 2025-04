Atp Montecarlo | passano Musetti e Berrettini Fognini male

Montecarlo oggi in campo Musetti, Berrettini e Fognini. Ieri l'Italia ha festeggia il 100esimo il 101esimo trofeo individuale a livello Atp. Orgoglio del tennis italiano anche per i 7 nei primi 50 del Ranking AtpL'articolo Atp Montecarlo: passano Musetti e Berrettini, Fognini male proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Atp Montecarlo: passano Musetti e Berrettini, Fognini male Leggi su Ildifforme.it oggi in campo. Ieri l'Italia ha festeggia il 100esimo il 101esimo trofeo individuale a livello Atp. Orgoglio del tennis italiano anche per i 7 nei primi 50 del Ranking AtpL'articolo Atpproviene da Il Difforme.

ATP Montecarlo, Fognini-Cerundolo in diretta: Musetti e Berrettini al secondo turno, eliminati Bu e Navone. ATP Montecarlo: Musetti e Berrettini passano il turno. TENNIS – ATP 1000 di MONTECARLO: Berrettini e Musetti passano il primo turno superando l’argentino Navone e il cinese Bu. Eliminazioni per Nardi, Arnaldi e Bellucci. ATP Montecarlo 2025: Arnaldi e Bellucci subito fuori. I risultati del 1° giorno. Parigi 2024: Musetti-Djokovic atto VIII, ecco tutti i precedenti. RECAP! Fuori Medvedev, Tsitsipas lancia segnali. Per Sinner c'è Rune. Ne parlano su altre fonti

Atp Montecarlo, Musetti-Bu: gli highlights. Risposta spaziale dell'azzurro sul set point - Inizia in salita ma si conclude nel migliore dei modi il debutto di Lorenzo Musetti a Montecarlo. L'azzurro batte in rimonta al terzo set il cinese Bu, chiudendo sul punteggio di 4-6 7-5 6-3. Musetti ... (informazione.it)

ATP Montecarlo, Lorenzo Musetti non si arrende ad una giornata storta e batte Bu in rimonta - Con tanta sofferenza, ma anche con tanto cuore e coraggio, Lorenzo Musetti bagna il suo esordio nel Masters 1000 di Montecarlo con una vittoria in rimonta ... (oasport.it)

Lorenzo Musetti avanza di un passetto nel ranking ATP. Possibili sorpassi a Montecarlo - Lorenzo Musetti si trova al 16° posto del ranking ATP nell'aggiornamento rilasciato questa mattina: l'azzurro è a quota 2650, ed in virtù di questo ... (oasport.it)