ATP Montecarlo Matteo Berrettini supera Navone con qualche patema e troverà Zverev!

Esordio vincente persulla terra battuta del Principato di Monaco: nel primo turno dell’ATP Masters 1000 dil’azzurroil qualificato argentino Marianocon un duplice 6-4 in un’ora e 48 minuti di gioco ed affronterà il numero 1 del seeding, il tedesco Alexander.Nel primo setnon sfrutta un break point in avvio, poi deve risalire dallo 0-40 nel secondo game. A seguire c’è uno scambio di break a quindici tra terzo e quarto gioco, ma lo strappo che si rivelerà decisivo arriva nel settimo game, quando ai vantaggi il romano trova l’allungo che vale il 4-3.va poi a servire per il set sul 5-4, ma deve annullare una palla break prima di poter incamerare la frazione ai vantaggi sul 6-4 in 51 minuti.La seconda partita si apre in maniera ottimale per l’azzurro, che trova il break a trenta in avvio, poi nel quinto game vola sul 4-1 pesante strappando ancora il servizio, questa volta a quindici, all’avversario.