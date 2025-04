ATP Montecarlo Lorenzo Musetti non si arrende ad una giornata storta e batte Bu in rimonta

Lorenzo Musetti bagna il suo esordio nel Masters 1000 di Montecarlo con una vittoria in rimonta sul cinese Bu Yunchaokete con il punteggio di 4-6 7-5 6-3 dopo due ore e trentotto minuti di gioco. Una partita complicata, con il cinese, numero 67 del mondo, che ha offerto una prestazione di altissimo livello, mentre Musetti è apparso un po’ troppo nervoso e contratto, riuscendo a liberarsi solo dalla parte finale del secondo set. Nel prossimo turno l’azzurro se la vedrà con il ceco Jiri Lehecka, che ha battuto in due set l’americano Sebastian Korda per 6-3 7-6.I numeri della partita vedono Musetti chiudere addirittura con 36 vincenti contro i 15 dell’avversario. L’azzurro ha sbagliato anche molto di più, visto che gli errori non forzati sono 45 rispetto ai 35 di Bu. Oasport.it - ATP Montecarlo, Lorenzo Musetti non si arrende ad una giornata storta e batte Bu in rimonta Leggi su Oasport.it Con tanta sofferenza, ma anche con tanto cuore e coraggio,bagna il suo esordio nel Masters 1000 dicon una vittoria insul cinese Bu Yunchaokete con il punteggio di 4-6 7-5 6-3 dopo due ore e trentotto minuti di gioco. Una partita complicata, con il cinese, numero 67 del mondo, che ha offerto una prestazione di altissimo livello, mentreè apparso un po’ troppo nervoso e contratto, riuscendo a liberarsi solo dalla parte finale del secondo set. Nel prossimo turno l’azzurro se la vedrà con il ceco Jiri Lehecka, che ha battuto in due set l’americano Sebastian Korda per 6-3 7-6.I numeri della partita vedonochiudere addirittura con 36 vincenti contro i 15 dell’avversario. L’azzurro ha sbagliato anche molto di più, visto che gli errori non forzati sono 45 rispetto ai 35 di Bu.

Atp Monte Carlo: vincono Musetti contro Bu e Berrettini su Navone, in campo Fognini nel pomeriggio - Esordio vincente per Berrettini. ATP Montecarlo, Fognini-Cerundolo in diretta: Musetti e Berrettini al secondo turno, eliminati Bu e Navone. Atp Monte-Carlo, Musetti al 2° turno: Bu battuto in tre set. LIVE Musetti-Bu 4-5, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: cinese al servizio per il 1° set. Musetti diretta, vittoria nell'esordio a Montecarlo: Bu eliminato in tre set. Montecarlo, oggi è il giorno di Musetti e Berrettini. Arnaldi già fuori contro Gasquet. Ne parlano su altre fonti

ATP Montecarlo: Musetti, il cuore oltre l’ostacolo. Batte Bu e approda al secondo turno - Tennis - ATP | Musetti batte Bu al terzo set, in un match che sembrava essersi messo male per l'azzurro. Il break decisivo nel secondo set ha riaperto il match, portando Musetti fino alla vittoria. Ne ... (ubitennis.com)

ATP Montecarlo: Musetti parte male, poi ribalta Bu e vola agli ottavi contro il tabù Lehecka - ATP Montecarlo, una partenza a rilento rischia di costare cara a Musetti, che però poi alza il livello e ribalta Bu volando agli ottavi contro Lehecka ... (sport.virgilio.it)

ATP Montecarlo, Lorenzo Musetti non si arrende ad una giornata storta e batte Bu in rimonta - Con tanta sofferenza, ma anche con tanto cuore e coraggio, Lorenzo Musetti bagna il suo esordio nel Masters 1000 di Montecarlo con una vittoria in rimonta ... (oasport.it)