Ilveggente.it - Atp Montecarlo, chi è la fidanzata di Zverev che ha posato per Playboy

Leggi su Ilveggente.it

Alexandersorvegliato speciale al Masters 1000 di: c’è qualcosa che non sai a proposito dellaSophia Thomalla.Intrighi, intrecci e chi più ne ha più ne metta. Succede questo e molto di più dietro le quinte dello sport mondiale, un universo a sé stante nel quale capita, più che raramente, che un atleta si infatui di qualcuno che ha già avuto, in precedenza, una relazione con un collega, o comunque con un qualsiasi altro sportivo., chi è ladiche haper(Instagram) – Ilveggente.itSapevate, per esempio, che il tennis Alexander, al momento numero 2 del mondo, è fidanzato con una donna che ha qualcosa a che fare con Diletta Leotta? Probabilmente no. Prima di scoprire cosa c’entrino l’una con l’altra, però, è doveroso parlarvi della lei, bellissima, che ha rubato, già diversi anni orsono, il cuore del campione tedesco.