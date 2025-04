ATP Montecarlo 2025 Ugu Humbert annuncia il ritiro Niente doppio con Musetti

Humbert ha deciso di ritirarsi dal Masters 1000 di Montecarlos. Il tennista rimanda così il suo esordio sulla terra rossa a causa di un infortunio al dito, che non gli permetterà di scendere in campo nel Principato. Un’assenza sicuramente pesante per il torneo monegasco e che va a coinvolgere anche un tennista italiano.Infatti Humbert era iscritto insieme a Lorenzo Musetti al torneo di doppio, ma la coppia italo-francese non scenderà dunque in campo nel loro match di primo turno contro quella formata dal francese Arthur Rinderknech e dal monegasco Valentin Vacherot. Al loro posto oggi pomeriggio giocheranno il brasiliano Matos ed il belga Vliegen.Non si conosce, invece, ancora chi sostituirà Humbert nel torneo di singolare. Sicuramente verrà selezionato un lucky loser e potrebbe essere Mattia Bellucci. Oasport.it - ATP Montecarlo 2025, Ugu Humbert annuncia il ritiro. Niente doppio con Musetti Leggi su Oasport.it Ugoha deciso di ritirarsi dal Masters 1000 dis. Il tennista rimanda così il suo esordio sulla terra rossa a causa di un infortunio al dito, che non gli permetterà di scendere in campo nel Principato. Un’assenza sicuramente pesante per il torneo monegasco e che va a coinvolgere anche un tennista italiano.Infattiera iscritto insieme a Lorenzoal torneo di, ma la coppia italo-francese non scenderà dunque in campo nel loro match di primo turno contro quella formata dal francese Arthur Rinderknech e dal monegasco Valentin Vacherot. Al loro posto oggi pomeriggio giocheranno il brasiliano Matos ed il belga Vliegen.Non si conosce, invece, ancora chi sostituirànel torneo di singolare. Sicuramente verrà selezionato un lucky loser e potrebbe essere Mattia Bellucci.

Atp Montecarlo 2025, il programma e gli italiani in campo oggi lunedì 7 aprile: tocca a Musetti e Berrettini. Il tabellone ATP del Montecarlo Masters 2025: con chi giocano Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e gli altri italiani · Tennis. ATP Montecarlo 2025: Arnaldi e Bellucci subito fuori. I risultati del 1° giorno. ATP Montecarlo: Humbert out per infortunio. Niente doppio con Musetti. Montepremi Monte Carlo Masters 2025: quanto guadagna chi vince. L’entry list dell’ATP Masters 1000 Montecarlo 2025: cinque italiani nel main draw. Ne parlano su altre fonti

ATP Montecarlo 2025, Ugu Humbert annuncia il ritiro. Niente doppio con Musetti - Ugo Humbert ha deciso di ritirarsi dal Masters 1000 di Montecarlos. Il tennista rimanda così il suo esordio sulla terra rossa a causa di un infortunio al ... (oasport.it)

ATP Montecarlo: Humbert out per infortunio. Niente doppio con Musetti - Il francese numero 20 del ranking ATP, Ugo Humbert, è stato costretto a ritirarsi dal torneo di Montecarlo per via di un infortunio al dito. Avrebbe dovuto giocare il doppio con Lorenzo Musetti nel po ... (ubitennis.com)

Atp Montecarlo 2025: tabellone, calendario, date, orari, tv - Il Masters 1000 sulla terra rossa monegasca. Zverev guida il seeding davanti ad Alcaraz. Le maggiori chance azzurre riposte in Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini nel quarto di Zverev ... (today.it)